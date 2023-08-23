Кальван Август
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1900 ст.
Жена: Сафронова Ева Антоновна
Рождение ребёнка
01.05.1901
Сын: Кальван Соломон Августович
Мать ребёнка: Сафронова Ева Антоновна
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906 ст.
Дочь: неизвестно Августовна
Мать ребёнка: Сафронова Ева Антоновна
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906 ст.
Сын: Кальван неизвестно Августович
Мать ребёнка: Сафронова Ева Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Смерть
1906 ст.