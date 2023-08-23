Кальван Август — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальван Август

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1900 ст.

Жена: Сафронова Ева Антоновна

Рождение ребёнка
01.05.1901

Сын: Кальван Соломон Августович

Мать ребёнка: Сафронова Ева Антоновна

Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906 ст.

Дочь: неизвестно Августовна

Мать ребёнка: Сафронова Ева Антоновна

Рождение ребёнка
Между 1902 и 1906 ст.

Сын: Кальван неизвестно Августович

Мать ребёнка: Сафронова Ева Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
сапожник
Смерть
1906 ст.
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