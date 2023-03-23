Аллаперт (Ляхович) Надежда Францевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Отец: Ляхович Франц Иванович
Мать: Ляхович Елена Антоновна
Бракосочетание
02.01.1916
Рождение ребёнка
1925
Сын: Аллаперт Георгий Карлович
Отец ребёнка: Аллаперт Карл Гансович
Рождение ребёнка
Между 1929 и 1931
Сын: Аллаперт Юрий
Отец ребёнка: Аллаперт Карл Гансович
Рождение ребёнка
Между 1935 и 1937
Сын: Смирнов Виктор
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно