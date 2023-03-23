Аллаперт (Ляхович) Надежда Францевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллаперт (Ляхович) Надежда Францевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Ляхович Франц Иванович

Мать: Ляхович Елена Антоновна

Бракосочетание
02.01.1916

Муж: Смирнов Александр Иасонович (Ясонович)

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Аллаперт Георгий Карлович

Отец ребёнка: Аллаперт Карл Гансович

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Между 1929 и 1931

Сын: Аллаперт Юрий

Отец ребёнка: Аллаперт Карл Гансович

Рождение ребёнка
Между 1935 и 1937

Сын: Смирнов Виктор

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллаперт Карл Гансович

Смерть
Неизвестно
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