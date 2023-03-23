Аллаперт Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1929 и 1931
Дата смерти1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1929 и 1931
Отец: Аллаперт Карл Гансович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Кошкина Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Аллаперт Маргарита Николаевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния