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Аллаперт Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1929 и 1931

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1929 и 1931

Отец: Аллаперт Карл Гансович

Мать: Аллаперт Надежда Францевна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Кошкина Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Аллаперт Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аллаперт Маргарита Николаевна

Смерть
1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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