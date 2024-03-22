Смирнов (Аллаперт) Виктор Карлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1930
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1930
Отец: Аллаперт Карл Гансович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Смирнов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна
Бракосочетание
До 1955
Рождение ребёнка
1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна
Смерть
1988