Смирнов (Аллаперт) Виктор Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов (Аллаперт) Виктор Карлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

28.09.1930

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1930

Отец: Аллаперт Карл Гансович

Мать: Аллаперт Надежда Францевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1955

Сын: Смирнов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
До 1955

Жена: Смирнова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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