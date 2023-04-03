Филатова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Между 1827 и 1839

Пол

Женский

Отец

До 1769 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1806 г.р.
1812 г.р.
1818 г.р.
Между 1819 и 1823 г.р.
Между 1823 и 1825 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Филатов Филип

Отец ребёнка: Филатов Трифон Аверьянов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Филатов Николай

Отец ребёнка: Филатов Трифон Аверьянов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Филатов Трифон Аверьянов

Рождение ребёнка
Между 1819 и 1823

Сын: Филатов Иван

Отец ребёнка: Филатов Трифон Аверьянов

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1825

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Филатов Трифон Аверьянов

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1827 и 1839
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