Филатова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиМежду 1827 и 1839
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Иван
Рождение ребёнка
1806
Сын: Филатов Филип
Отец ребёнка: Филатов Трифон Аверьянов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Филатов Николай
Отец ребёнка: Филатов Трифон Аверьянов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Филатов Трифон Аверьянов
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1823
Сын: Филатов Иван
Отец ребёнка: Филатов Трифон Аверьянов
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1825
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Филатов Трифон Аверьянов
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1827 и 1839