Филатов Трифон Аверьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиМежду 1839 и 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Филатов Аверьян
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1806
Сын: Филатов Филип
Мать ребёнка: Филатова Прасковья
Рождение ребёнка
1812
Сын: Филатов Николай
Мать ребёнка: Филатова Прасковья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Филатова) Пелагея
Мать ребёнка: Филатова Прасковья
Рождение ребёнка
Между 1819 и 1823
Сын: Филатов Иван
Мать ребёнка: Филатова Прасковья
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1825
Дочь: (Филатова) Ирина
Мать ребёнка: Филатова Прасковья
Смерть
Между 1839 и 1845