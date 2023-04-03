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Филатов Трифон Аверьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Между 1839 и 1845

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1806 г.р.
1812 г.р.
1818 г.р.
Между 1819 и 1823 г.р.
Между 1823 и 1825 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Филатов Аверьян

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Филатов Филип

Мать ребёнка: Филатова Прасковья

Рождение ребёнка
1812

Сын: Филатов Николай

Мать ребёнка: Филатова Прасковья

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Филатова) Пелагея

Мать ребёнка: Филатова Прасковья

Рождение ребёнка
Между 1819 и 1823

Сын: Филатов Иван

Мать ребёнка: Филатова Прасковья

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1825

Дочь: (Филатова) Ирина

Мать ребёнка: Филатова Прасковья

Смерть
Между 1839 и 1845

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