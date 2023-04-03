Филатов Филип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиМежду 1839 и 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Филатов Трифон Аверьянов
Мать: Филатова Прасковья
Бракосочетание
1821
Жена: Филатова Анна
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Васильева Акилина
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филатов Захар
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Филатов Семен
Мать ребёнка: Филатова Анна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Филатов Игнат
Мать ребёнка: Филатова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1845