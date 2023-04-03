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Филатов Филип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Между 1839 и 1845

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Филатов Трифон Аверьянов

Мать: Филатова Прасковья

Бракосочетание
1821

Жена: Филатова Анна

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Васильева Акилина

Мать ребёнка: Филатова Анна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Филатов Захар

Мать ребёнка: Филатова Анна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Филатова Анна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Филатов Семен

Мать ребёнка: Филатова Анна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Филатов Игнат

Мать ребёнка: Филатова Анна

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1839 и 1845
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