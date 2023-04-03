Филатов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1819 и 1823
Дата смертиМежду 1861 и 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1823
Отец: Филатов Трифон Аверьянов
Мать: Филатова Прасковья
Бракосочетание
До 1839
Жена: Ефросиния
Ранение
04.05.1850
Ранение | ГАКК
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Некрасова Ефимия
Мать ребёнка: Ефросиния
Рождение ребёнка
25.11.1853
Дочь: Кобозева Матрена
Мать ребёнка: Ефросиния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1861 и 1865