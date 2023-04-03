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Филатов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1819 и 1823

Дата смерти

Между 1861 и 1865

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1819 и 1823

Отец: Филатов Трифон Аверьянов

Мать: Филатова Прасковья

Бракосочетание
До 1839

Жена: Ефросиния

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ефросиния

Ранение
04.05.1850
Ранение | ГАКК
Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Некрасова Ефимия

Мать ребёнка: Ефросиния

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.11.1853

Дочь: Кобозева Матрена

Мать ребёнка: Ефросиния

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Ефросиния

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1861 и 1865
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