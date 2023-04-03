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Ефросиния

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1820 и 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1819 и 1823 г.р.
1829 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1839

Муж: Филатов Иван

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Филатов Иван

Рождение ребёнка
Вычислено 1851

Дочь: Некрасова Ефимия

Отец ребёнка: Филатов Иван

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.11.1853

Дочь: Кобозева Матрена

Отец ребёнка: Филатов Иван

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Филатов Иван

Бракосочетание
29.09.1865

Муж: Дульцев Николай

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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