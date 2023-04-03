Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1820 и 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1820 и 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1839
Муж: Филатов Иван
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Филатов Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1851
Дочь: Некрасова Ефимия
Отец ребёнка: Филатов Иван
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.11.1853
Дочь: Кобозева Матрена
Отец ребёнка: Филатов Иван
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Филатов Иван
Бракосочетание
29.09.1865
Муж: Дульцев Николай
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно