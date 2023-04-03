Филатов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Филатов Трифон Аверьянов

Мать: Филатова Прасковья

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1851

Сын: Филатов Григорий

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Юрченкова Анна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
07.04.1866

Дочь: Агафия

Мать ребёнка: Марфа

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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