Филатов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Филатов Трифон Аверьянов
Мать: Филатова Прасковья
Рождение ребёнка
1851
Сын: Филатов Григорий
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Юрченкова Анна
Мать ребёнка: Марфа
Рождение ребёнка
07.04.1866
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно