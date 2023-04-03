Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатов Николай
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: (Филатова) Марфа
Отец ребёнка: Филатов Николай
Рождение ребёнка
1851
Сын: Филатов Григорий
Отец ребёнка: Филатов Николай
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Филатова) Татьяна
Отец ребёнка: Филатов Николай
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Юрченкова (Филатова) Анна
Отец ребёнка: Филатов Николай
Рождение ребёнка
07.04.1866
Дочь: (Филатова) Агафия
Отец ребёнка: Филатов Николай
Смерть
Неизвестно