Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Николай

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Филатова) Марфа

Отец ребёнка: Филатов Николай

Рождение ребёнка
1851

Сын: Филатов Григорий

Отец ребёнка: Филатов Николай

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Филатова) Татьяна

Отец ребёнка: Филатов Николай

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Юрченкова (Филатова) Анна

Отец ребёнка: Филатов Николай

Рождение ребёнка
07.04.1866

Дочь: (Филатова) Агафия

Отец ребёнка: Филатов Николай

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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