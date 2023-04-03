Филатов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Филатов Николай

Мать: Марфа

Бракосочетание
27.10.1872

Жена: Елисавета

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Филатов Федор

Мать ребёнка: Елисавета

Рождение ребёнка
24.03.1879

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Елисавета

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.02.1884

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Елисавета

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.03.1887

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Елисавета

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.05.1890

Сын: Филатов Иван

Мать ребёнка: Елисавета

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
03.05.1894

Дочь: Скрепцова Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
смотритель тюрьмы
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
после 1921
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