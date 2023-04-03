Филатов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Филатов Николай
Мать: Марфа
Бракосочетание
27.10.1872
Жена: Елисавета
Рождение ребёнка
1877
Сын: Филатов Федор
Мать ребёнка: Елисавета
Рождение ребёнка
24.03.1879
Рождение ребёнка
04.02.1884
Рождение ребёнка
05.03.1887
Рождение ребёнка
25.05.1890
Сын: Филатов Иван
Мать ребёнка: Елисавета
Рождение ребёнка
03.05.1894
Дочь: Скрепцова Ирина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филатов Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
смотритель тюрьмы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
после 1921