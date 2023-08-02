Марьина (Сербинова) Мария Александровна
Место рожденияНем хагинка
Дата рождения07.06.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1895
Нем хагинка
Рождение ребёнка
1924
Сын: Марьин Константин Антонович
Отец ребёнка: Марьин Антон Степанович
Ульяновское, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
20.09.1926
Дочь: Ардеулова Евгения Антоновна
Отец ребёнка: Марьин Антон Степанович
Нем хагинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравец Нина Антоновна
Отец ребёнка: Марьин Антон Степанович
Смерть
Неизвестно