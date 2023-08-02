Марьина (Сербинова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьина (Сербинова) Мария Александровна

Место рождения

Нем хагинка

Дата рождения

07.06.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1895

Отец: Сербинов Александр Михайлович

Мать: Сербинова Павла Петровна

Нем хагинка
Рождение ребёнка
1924

Сын: Марьин Константин Антонович

Отец ребёнка: Марьин Антон Степанович

Ульяновское, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
20.09.1926

Дочь: Ардеулова Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Марьин Антон Степанович

Нем хагинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравец Нина Антоновна

Отец ребёнка: Марьин Антон Степанович

Смерть
Неизвестно
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