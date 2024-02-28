Марьин Константин Антонович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти22.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Военная служба
?.09.1943
С 29.09.1943г- по 25.10.1943г - 4-й Укр.Фронт, с 20.08.1944г. по 25.10.1944г - 2-й Укр.Фронт, с 20.12.1944г.- по 22.12.1944г. - 3-й Укр.Фронт
Ранение
25.10.1943
Тяжело ранен в бою
Участие в бою
С 1943 по 1944
Марьин Константин Антонович 1924-1944 гг. Родился в Калмыкии в Нем-Хагинке (сейчас с.Ульяновское Яшалтинского района) в 1924 году, погиб в возрасте 20 лет в Венгрии. Марьин Константин был призван в РК... Показать все
Награда
16.12.1944
Похороны
22.12.1944
Смерть
22.12.1944
Дата рождения __.__.1924 Последнее место службы 18 тк ( 18 тк ) Дата выбытия 23.12.1944 Причина выбытия погиб Первичное место захоронения Венгрия, н/п Бичке, н/п Алчут, н/п Вертешача, в районе Источник информации ЦАМО Номер фонда ист. информации 58 Номер описи ист. информации 131 Номер дела ист. информации 4
Причина смерти: На войне
Награда
31.12.1944
Награжден посмертно