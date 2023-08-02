Сербинова (Любарская) Павла Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Любарский Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1895
Дочь: Марьина Мария Александровна
Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович
Нем хагинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сербинов Николай Александрович
Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сербинов Василий Александрович
Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грекова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптева Раиса Александровна
Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сербинов Александр Александрович
Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно