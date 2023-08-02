Сербинова (Любарская) Павла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСербинова (Любарская) Павла Петровна

Сербинова (Любарская) Павла Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любарский Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1895

Дочь: Марьина Мария Александровна

Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович

Нем хагинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сербинов Николай Александрович

Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сербинов Василий Александрович

Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грекова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коптева Раиса Александровна

Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сербинов Александр Александрович

Отец ребёнка: Сербинов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close