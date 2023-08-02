Сербинов Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сербинов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Сербинова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия