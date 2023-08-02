Сербинов Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сербинов Василий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сербинов Александр Михайлович

Мать: Сербинова Павла Петровна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сербинова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сербинова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сербинова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сербинов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Сербинова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сербинова Антонина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сербинова Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Элиста, город Элиста, Республика Калмыкия
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