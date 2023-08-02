Сербинов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1859
Отец: Сербинов Михаил
Рождение ребёнка
07.06.1895
Дочь: Марьина Мария Александровна
Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна
Нем хагинка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сербинов Николай Александрович
Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сербинов Василий Александрович
Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грекова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимофеева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коптева Раиса Александровна
Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сербинов Александр Александрович
Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна
Смерть
Неизвестно