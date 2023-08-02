Сербинов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сербинов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1859

Отец: Сербинов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1895

Дочь: Марьина Мария Александровна

Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна

Нем хагинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сербинов Николай Александрович

Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сербинов Василий Александрович

Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грекова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимофеева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коптева Раиса Александровна

Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сербинов Александр Александрович

Мать ребёнка: Сербинова Павла Петровна

Смерть
Неизвестно
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