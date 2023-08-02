Марьин Антон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьин Антон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1894

Отец: Марьин Степан Степанович

Мать: Марьина Устинья

Рождение ребёнка
1924

Сын: Марьин Константин Антонович

Мать ребёнка: Марьина Мария Александровна

Ульяновское, Яшалтинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
20.09.1926

Дочь: Ардеулова Евгения Антоновна

Мать ребёнка: Марьина Мария Александровна

Нем хагинка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравец Нина Антоновна

Мать ребёнка: Марьина Мария Александровна

Смерть
Неизвестно
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