Ардеулова (Марьина) Евгения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардеулова (Марьина) Евгения Антоновна

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Место рождения

Нем хагинка

Дата рождения

20.09.1926

Дата смерти

02.09.2017

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1926

Отец: Марьин Антон Степанович

Мать: Марьина Мария Александровна

Нем хагинка
Бракосочетание
1948

Муж: Ардеулов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.05.1949

Сын: Ардеулов Константин

Отец ребёнка: Ардеулов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
17.06.1958

Дочь: Момотова Ольга

Отец ребёнка: Ардеулов Иван Андреевич

Смерть
02.09.2017
Похороны
Неизвестно
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