Ардеулова (Марьина) Евгения Антоновна
Место рожденияНем хагинка
Дата рождения20.09.1926
Дата смерти02.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1926
Нем хагинка
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
29.05.1949
Сын: Ардеулов Константин
Отец ребёнка: Ардеулов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
17.06.1958
Дочь: Момотова Ольга
Отец ребёнка: Ардеулов Иван Андреевич
Смерть
02.09.2017
Похороны
Неизвестно