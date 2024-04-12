Ардеулов Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1917
Отец: Ардеулов Андрей
Военная служба
?.08.1941
Дата рождения __.__.1917 Место рождения Украинская ССР, Николаевская обл., Лысогорский р-н, с. Григорьевка Место призыва Ольский РВК, Хабаровский край, Ольский р-н Воинская часть 40 гв. сд 31 гв. ск 4... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , шкаф-4,ящ.-27
Военная награда
20.06.1945
Приказ подразделения №: 20/н от: 02.06.1945 Издан: 40 гв. сд 31 гв. ск 4 гв. А Архив: ЦАМО Фонд: 33 Опись: 690306 Ед.хранения: 2063 № записи: 41840048
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
29.05.1949
Сын: Ардеулов Константин
Мать ребёнка: Ардеулова Евгения Антоновна
Рождение ребёнка
17.06.1958
Дочь: Момотова Ольга
Мать ребёнка: Ардеулова Евгения Антоновна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно