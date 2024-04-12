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Ардеулов Иван Андреевич

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

16.10.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1917

Отец: Ардеулов Андрей

Мать: не указана

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Военная служба
?.08.1941
Дата рождения __.__.1917 Место рождения Украинская ССР, Николаевская обл., Лысогорский р-н, с. Григорьевка Место призыва Ольский РВК, Хабаровский край, Ольский р-н Воинская часть 40 гв. сд 31 гв. ск 4... Показать все
Военная награда
09.05.1945
Указ ПВС СССР награжден медалью "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг"
ЦАМО РФ , шкаф-4,ящ.-27
Военная награда
20.06.1945
Приказ подразделения №: 20/н от: 02.06.1945 Издан: 40 гв. сд 31 гв. ск 4 гв. А Архив: ЦАМО Фонд: 33 Опись: 690306 Ед.хранения: 2063 № записи: 41840048
Бракосочетание
1948

Жена: Ардеулова Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
29.05.1949

Сын: Ардеулов Константин

Мать ребёнка: Ардеулова Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
17.06.1958

Дочь: Момотова Ольга

Мать ребёнка: Ардеулова Евгения Антоновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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