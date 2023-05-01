Ардеулов Константин
Место рождения
Дата рождения29.05.1949
Дата смерти01.05.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949
Рождение ребёнка
16.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ардеулова Лидия
Рождение ребёнка
01.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ардеулова Лидия
Смерть
01.05.2023
Минск, Минск
Причина смерти: Естественная смерть/старость