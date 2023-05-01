Ардеулов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардеулов Константин

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Место рождения

Авдеевка

Дата рождения

29.05.1949

Дата смерти

01.05.2023

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1949

Отец: Ардеулов Иван Андреевич

Мать: Ардеулова Евгения Антоновна

Рождение ребёнка
16.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ардеулова Лидия

Рождение ребёнка
01.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ардеулова Лидия

Смерть
01.05.2023
Минск, Минск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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