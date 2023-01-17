Малюкин Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти24.02.1943
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
01.08.1930
Дочь: Сидоркина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Малюкина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
26.03.1933
Мать ребёнка: Малюкина Мария Алексеевна
Военная служба
1941
Дергачевский РВК, Саратовская обл., Дергачевский р-н
Военная награда
02.09.1942
Медаль «За отвагу"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малюкина Мария Алексеевна
Ершов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малюкина Мария Алексеевна
Смерть
24.02.1943
Россия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
деревня Киево, Ленинградская область