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Малюкин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

24.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1930 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Малюкин Дмитрий Афанасьевич

Мать: Малюкина Степанида Осиповна

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.08.1930

Дочь: Сидоркина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Малюкина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
26.03.1933

Сын: Малюкин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Малюкина Мария Алексеевна

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Военная служба
1941
Дергачевский РВК, Саратовская обл., Дергачевский р-н
Военная награда
02.09.1942
Медаль «За отвагу"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малюкина Мария Алексеевна

Ершов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малюкина Мария Алексеевна

Смерть
24.02.1943
Россия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
деревня Киево, Ленинградская область
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