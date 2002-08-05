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Малюкин Иван Николаевич

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Место рождения

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

26.03.1933

Дата смерти

05.08.2002

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1933

Отец: Малюкин Николай Дмитриевич

Мать: Малюкина Мария Алексеевна

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
09.09.1956

Жена: Малюкина Валентина Ивановна

Россия,Москва
Рождение ребёнка
19.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малюкина Валентина Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
06.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малюкина Валентина Ивановна

Россия,Москва, ГКБ№67
Работа или профессия
Неизвестно
Подполковник КГБ | КГБ
Смерть
05.08.2002
Россия, Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва,Ракитки
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