Малюкин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.03.1933
Дата смерти05.08.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1933
Бракосочетание
09.09.1956
Россия,Москва
Рождение ребёнка
19.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малюкина Валентина Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
06.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малюкина Валентина Ивановна
Россия,Москва, ГКБ№67
Работа или профессия
Неизвестно
Подполковник КГБ | КГБ
Смерть
05.08.2002
Россия, Москва
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Москва,Ракитки