Малюкина (Лапинская) Валентина Ивановна
Место рожденияМосква, Россия
Дата рождения15.06.1938
Дата смерти11.12.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1938
Москва, Россия
Зарегистрировано свидетельство о рождении в Таганском отделе ЗАГС
Бракосочетание
09.09.1956
Россия,Москва
Рождение ребёнка
19.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малюкин Иван Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
06.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малюкин Иван Николаевич
Россия,Москва, ГКБ№67
Работа или профессия
Неизвестно
Рукоделие, Кройка, Шитье, Кулинария, Домоводство, Поэзия, Живопись
Смерть
11.12.2007
Москва, ГКБ№50
Причина смерти: Болезнь,инсульт
Похороны
Неизвестно
Кузьминское кладбище