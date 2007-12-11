Малюкина (Лапинская) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюкина (Лапинская) Валентина Ивановна

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Место рождения

Москва, Россия

Дата рождения

15.06.1938

Дата смерти

11.12.2007

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1938

Отец: Лапинский Иван КириЛович

Мать: Лапинская Татьяна Михайловна

Москва, Россия
Зарегистрировано свидетельство о рождении в Таганском отделе ЗАГС
Бракосочетание
09.09.1956

Муж: Малюкин Иван Николаевич

Россия,Москва
Рождение ребёнка
19.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малюкин Иван Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
06.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малюкин Иван Николаевич

Россия,Москва, ГКБ№67
Работа или профессия
Неизвестно
Рукоделие, Кройка, Шитье, Кулинария, Домоводство, Поэзия, Живопись
Смерть
11.12.2007
Москва, ГКБ№50
Причина смерти: Болезнь,инсульт
Похороны
Неизвестно
Кузьминское кладбище
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