Козлова (Малюкина) Елена Ивановна 06.11.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлова (Малюкина) Елена Ивановна

Автор
МК
Кулясова М.

женский, родилась 06.11.1966, Россия,Москва, ГКБ№67

Отец
Малюкин Иван Николаевич26.03.1933 г.р.
Мать
Малюкина (Лапинская) Валентина Ивановна15.06.1938 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1966

Отец: Малюкин Иван Николаевич

Мать: Малюкина (Лапинская) Валентина Ивановна

Россия,Москва, ГКБ№67

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
14.11.1987

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, Дворец бракосочетания№4

Рождение ребёнка
22.08.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Москва ,РД№11

Рождение ребёнка
09.12.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия,Москва

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