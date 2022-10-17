Козлова (Малюкина) Елена Ивановна
женский, родилась 06.11.1966, Россия,Москва, ГКБ№67
ОтецМалюкин Иван Николаевич26.03.1933 г.р.
МатьМалюкина (Лапинская) Валентина Ивановна15.06.1938 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1966
Россия,Москва, ГКБ№67
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.11.1987
Муж: скрыто настройками приватности
Москва, Дворец бракосочетания№4
Рождение ребёнка
22.08.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Москва ,РД№11
Рождение ребёнка
09.12.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия,Москва