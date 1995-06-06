Малюкина (Моренкова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюкина (Моренкова) Мария Алексеевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

19.08.1908

Дата смерти

06.06.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
1933 г.р.
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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1908

Отец: Моренков Алексей

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
01.08.1930

Дочь: Сидоркина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Малюкин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.03.1933

Сын: Малюкин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Малюкин Николай Дмитриевич

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малюкин Николай Дмитриевич

Ершов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малюкин Николай Дмитриевич

Смерть
06.06.1995
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