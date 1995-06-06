Малюкина (Моренкова) Мария Алексеевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения19.08.1908
Дата смерти06.06.1995
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1908
Отец: Моренков Алексей
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
01.08.1930
Дочь: Сидоркина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Малюкин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.03.1933
Отец ребёнка: Малюкин Николай Дмитриевич
Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малюкин Николай Дмитриевич
Ершов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малюкин Николай Дмитриевич
Смерть
06.06.1995