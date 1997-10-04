Сидоркина (Малюкина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоркина (Малюкина) Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1930

Дата смерти

04.10.1997

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1930

Отец: Малюкин Николай Дмитриевич

Мать: Малюкина Мария Алексеевна

Бракосочетание
31.12.1952

Муж: Сидоркин Александр Георгиевич

Ершов
Рождение ребёнка
19.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоркин Александр Георгиевич

Россия
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоркин Александр Георгиевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоркин Александр Георгиевич

Смерть
04.10.1997
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