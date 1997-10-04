Сидоркина (Малюкина) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1930
Дата смерти04.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1930
Бракосочетание
31.12.1952
Ершов
Рождение ребёнка
19.10.1954
Россия
Рождение ребёнка
1958
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
04.10.1997