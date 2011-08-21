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Сидоркин Александр Георгиевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

02.08.1934

Дата смерти

21.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1934

Отец: Сидоркин Георгий Васильевич

Мать: Сидоркина Ефросинья Семеновна

Россия
Бракосочетание
31.12.1952

Жена: Сидоркина Анна Николаевна

Ершов
Рождение ребёнка
19.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоркина Анна Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоркина Анна Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоркина Анна Николаевна

Смерть
21.08.2011
Россия
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