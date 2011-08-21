Сидоркин Александр Георгиевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения02.08.1934
Дата смерти21.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1934
Россия
Бракосочетание
31.12.1952
Ершов
Рождение ребёнка
19.10.1954
Россия
Рождение ребёнка
1958
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
21.08.2011
Россия