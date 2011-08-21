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Сидоркин Георгий Васильевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Сидоркин Иван Егорович

Мать ребёнка: Сидоркина Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
03.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоркина Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сидоркин Владимир Егорович

Мать ребёнка: Сидоркина Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
02.08.1934

Сын: Сидоркин Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Сидоркина Ефросинья Семеновна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоркина Ефросинья Семеновна

Смерть
Неизвестно
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