Сидоркин Георгий Васильевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
03.08.1911
Мать ребёнка: Сидоркина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
03.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоркина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сидоркин Владимир Егорович
Мать ребёнка: Сидоркина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
02.08.1934
Сын: Сидоркин Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Сидоркина Ефросинья Семеновна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоркина Ефросинья Семеновна
Смерть
Неизвестно