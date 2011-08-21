Сидоркина (Самсонова) Ефросинья Семеновна
Место рожденияРоссия
Дата рождения14.07.1893
Дата смерти10.06.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
03.08.1911
Отец ребёнка: Сидоркин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
03.08.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоркин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сидоркин Владимир Егорович
Отец ребёнка: Сидоркин Георгий Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1934
Сын: Сидоркин Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Сидоркин Георгий Васильевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сидоркин Георгий Васильевич
Смерть
10.06.1979