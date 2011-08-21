Сидоркина (Самсонова) Ефросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоркина (Самсонова) Ефросинья Семеновна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

14.07.1893

Дата смерти

10.06.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности
1928 г.р.
1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Сидоркин Иван Егорович

Отец ребёнка: Сидоркин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
03.08.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоркин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сидоркин Владимир Егорович

Отец ребёнка: Сидоркин Георгий Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1934

Сын: Сидоркин Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Сидоркин Георгий Васильевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоркин Георгий Васильевич

Смерть
10.06.1979
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