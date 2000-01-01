Сидоркин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоркина Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоркин Юрий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидоркина Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сидоркин Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидоркина Евгения
Смерть
Неизвестно