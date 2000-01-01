Сидоркин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоркин Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1911

Отец: Сидоркин Георгий Васильевич

Мать: Сидоркина Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоркина Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоркин Юрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидоркина Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоркин Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидоркина Евгения

Смерть
Неизвестно
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