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Малюкин Дмитрий Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малюкин Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Малюкин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Малюкина Степанида Осиповна

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Малюкин Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Малюкина Степанида Осиповна

Саратовская обл., Ново-Репинский р-н
Рождение ребёнка
1905

Сын: Малюкин Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Малюкина Степанида Осиповна

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.06.1912

Сын: Малюкин Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Малюкина Степанида Осиповна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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