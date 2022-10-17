Малюкин Дмитрий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малюкин Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Малюкин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Малюкина Степанида Осиповна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Малюкина Степанида Осиповна
Саратовская обл., Ново-Репинский р-н
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малюкин Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Малюкина Степанида Осиповна
Рождение ребёнка
22.06.1912
Мать ребёнка: Малюкина Степанида Осиповна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно