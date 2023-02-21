Малюкина Степанида Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюкина Степанида Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.10.1954

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Малюкин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Малюкин Дмитрий Афанасьевич

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Малюкин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Малюкин Дмитрий Афанасьевич

Саратовская обл., Ново-Репинский р-н
Рождение ребёнка
1905

Сын: Малюкин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Малюкин Дмитрий Афанасьевич

Орлов Гай, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.06.1912

Сын: Малюкин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Малюкин Дмитрий Афанасьевич

Смерть
16.10.1954
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