Малюкина Степанида Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.10.1954
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Малюкин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Малюкин Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Малюкин Дмитрий Афанасьевич
Саратовская обл., Ново-Репинский р-н
Рождение ребёнка
1905
Сын: Малюкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Малюкин Дмитрий Афанасьевич
Рождение ребёнка
22.06.1912
Отец ребёнка: Малюкин Дмитрий Афанасьевич
Смерть
16.10.1954