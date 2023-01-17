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Бурлаков Василий Иванович

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Место рождения

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Около 1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Около 1881
Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Скорняк (крестьянин)
Бракосочетание
22.04.1882 ст.

Жена: Бурлакова Матрона Самуиловна

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Деревни Лапаевки казенный крестьянин Василий Иванович Бурлаков, православный, первым браком. Села Старого Чиркова казенная крестьянка Матрона Самуилов(н)а, православная, первым браком. Священник Арист... Показать все
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Козлова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Бурлаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бурлаков Лаврентий Васильевич

Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Бурлакова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1899

Сын: Бурлаков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна

Теряевка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Теряевка по данным сайта Память народа, но сам он говорил, что родился в Лапаевке Хвалынского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бараненкова Неизвестно Васильевна

Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Павел Васильевич

Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Около 1934
Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
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