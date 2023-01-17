Бурлаков Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиОколо 1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Около 1881
Скорняк (крестьянин)
Бракосочетание
22.04.1882 ст.
Деревни Лапаевки казенный крестьянин Василий Иванович Бурлаков, православный, первым браком. Села Старого Чиркова казенная крестьянка Матрона Самуилов(н)а, православная, первым браком. Священник Арист... Показать все
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Козлова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна
Рождение ребёнка
1888 ст.
Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бурлаков Лаврентий Васильевич
Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Бурлакова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна
Рождение ребёнка
12.01.1899
Сын: Бурлаков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна
Теряевка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Теряевка по данным сайта Память народа, но сам он говорил, что родился в Лапаевке Хвалынского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бараненкова Неизвестно Васильевна
Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурлаков Павел Васильевич
Мать ребёнка: Бурлакова Матрона Самуиловна
Смерть
Около 1934