Бурлакова (Демина) Матрона Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Демина) Матрона Самуиловна

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Место рождения

Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Чирково, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.04.1882 ст.

Муж: Бурлаков Василий Иванович

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Деревни Лапаевки казенный крестьянин Василий Иванович Бурлаков, православный, первым браком. Села Старого Чиркова казенная крестьянка Матрона Самуилов(н)а, православная, первым браком. Священник Арист... Показать все
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Козлова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1888 ст.

Сын: Бурлаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Бурлаков Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Бурлакова Елена Васильевна

Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.01.1899

Сын: Бурлаков Василий Васильевич

Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович

Теряевка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Теряевка по данным сайта Память народа, но сам он говорил, что родился в Лапаевке Хвалынского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бараненкова Неизвестно Васильевна

Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурлаков Павел Васильевич

Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович

Лапаевка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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