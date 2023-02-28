Бурлакова (Демина) Матрона Самуиловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.04.1882 ст.
Деревни Лапаевки казенный крестьянин Василий Иванович Бурлаков, православный, первым браком. Села Старого Чиркова казенная крестьянка Матрона Самуилов(н)а, православная, первым браком. Священник Арист... Показать все
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Козлова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1888 ст.
Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Бурлаков Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Бурлакова Елена Васильевна
Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1899
Сын: Бурлаков Василий Васильевич
Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович
Теряевка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Теряевка по данным сайта Память народа, но сам он говорил, что родился в Лапаевке Хвалынского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бараненкова Неизвестно Васильевна
Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурлаков Павел Васильевич
Отец ребёнка: Бурлаков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно