село Теряевка, село Теряевка, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Теряевка

Неверкинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
1277Богородское (Теряевка), с. вл.при р. Кададе.273120348395Церковь православная 1. Винокуренный завод 1. Лесопильня. Мельниц 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Теряевка и Д. Тростянка22Мар. Павл. Иконникова3169108

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, Теряевская волость
691. Теряевка, село бывшее владельческое, при речке Ерыклее, дворов 149, жителей 794, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православная, школа, ветря Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Неверкинский район
48058Теряевкасело52°51'46°32'N-38-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Неверкинский муниципальный район, Сельское поселение Староандреевский сельсовет
56649428116с Теряевкасело
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