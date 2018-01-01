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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1277Богородское (Теряевка), с. вл.при р. Кададе.273120348395Церковь православная 1. Винокуренный завод 1. Лесопильня. Мельниц 2.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд
С. Теряевка и Д. Тростянка22Мар. Павл. Иконникова3169108
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
691. Теряевка, село бывшее владельческое, при речке Ерыклее, дворов 149, жителей 794, волостное правление (уездный город в 27 верстах), церковь православная, школа, ветря Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48058Теряевкасело52°51'46°32'N-38-118
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56649428116с Теряевкасело