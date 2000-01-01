Кутырев Евдоким Осипович
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Кутырев Осип Яковлевич
Мать: Кутырева ?
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1814
Сын: Кутырев Филипп Евдокимович
Мать ребёнка: Кутырева Зиновья Яковлевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кутырев Гаврила Евдокимович
Мать ребёнка: Кутырева Зиновья Яковлевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно