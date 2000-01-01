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Кутырев Евдоким Осипович

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Кутырев Осип Яковлевич

Мать: Кутырева ?

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кутырев Филипп Евдокимович

Мать ребёнка: Кутырева Зиновья Яковлевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кутырев Гаврила Евдокимович

Мать ребёнка: Кутырева Зиновья Яковлевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Зиновья Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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