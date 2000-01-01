Кутырев Филипп Евдокимович
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Кутырева Мария Яковлевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Кутырева Мария Яковлевна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутырева Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно