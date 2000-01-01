Кутырева Зиновья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Зиновья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Кутырев Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Кутырев Евдоким Осипович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кутырев Гаврила Евдокимович

Отец ребёнка: Кутырев Евдоким Осипович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Евдоким Осипович

Смерть
Неизвестно
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