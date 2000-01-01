Кутырев Гаврила Евдокимович
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кутырев Лукьян Гаврилович
Мать ребёнка: Кутырева Варвара Ивойловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Кутырева Варвара Ивойловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кутырев Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Кутырева Варвара Ивойловна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно