Кутырев Гаврила Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырев Гаврила Евдокимович

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кутырев Евдоким Осипович

Мать: Кутырева Зиновья Яковлевна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кутырев Лукьян Гаврилович

Мать ребёнка: Кутырева Варвара Ивойловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Кутырева Варвара Ивойловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кутырев Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Кутырева Варвара Ивойловна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Варвара Ивойловна

Смерть
Неизвестно
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