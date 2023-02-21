Кутырева Варвара Ивойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Варвара Ивойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кутырев Лукьян Гаврилович

Отец ребёнка: Кутырев Гаврила Евдокимович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Кутырев Гаврила Евдокимович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кутырев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Кутырев Гаврила Евдокимович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Гаврила Евдокимович

Смерть
До 1858
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
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