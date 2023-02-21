Кутырева Варвара Ивойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кутырев Лукьян Гаврилович
Отец ребёнка: Кутырев Гаврила Евдокимович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Кутырев Гаврила Евдокимович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кутырев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Кутырев Гаврила Евдокимович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу