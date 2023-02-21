Кутырева Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пелагея Филипповна

Отец ребёнка: Кутырев Филипп Евдокимович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Дарья Филипповна

Отец ребёнка: Кутырев Филипп Евдокимович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Филипп Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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