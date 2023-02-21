Кутырева Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пелагея Филипповна
Отец ребёнка: Кутырев Филипп Евдокимович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Дарья Филипповна
Отец ребёнка: Кутырев Филипп Евдокимович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно