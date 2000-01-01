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Кутырева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Кутырев Евдоким Осипович

Отец ребёнка: Кутырев Осип Яковлевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кутырев Иван Осипович

Отец ребёнка: Кутырев Осип Яковлевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1814

Сын: Кутырев Карп Осипович

Отец ребёнка: Кутырев Осип Яковлевич

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Осип Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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