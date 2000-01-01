Кутырева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Кутырев Осип Яковлевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Кутырев Осип Яковлевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Кутырев Осип Яковлевич
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно