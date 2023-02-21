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Кутырев Иван Осипович

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Кутырев Осип Яковлевич

Мать: Кутырева ?

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1818

Сын: Кутырев Захар Иванович

Мать ребёнка: Кутырева Арина Ефимовна

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Арина Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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