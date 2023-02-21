Кутырев Иван Осипович
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Кутырев Осип Яковлевич
Мать: Кутырева ?
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Кутырева Арина Ефимовна
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кутырева Арина Ефимовна
Смерть
Неизвестно