Кутырева Арина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Арина Ефимовна

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Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1818

Сын: Кутырев Захар Иванович

Отец ребёнка: Кутырев Иван Осипович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Иван Осипович

Смерть
Неизвестно
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