Кутырева Арина Ефимовна
Место рожденияд. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Кутырев Иван Осипович
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно