Кутырев Карп Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутырев Карп Осипович

Кутырев Карп Осипович

Место рождения

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кутырев Осип Яковлевич

Мать: Кутырева ?

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Александра Карповна

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Афанасьевна?

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кутырев Прохор Карпович

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Афанасьевна?

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Екатерина Карповна

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Афанасьевна?

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кутырев Яков Карпович

Мать ребёнка: Кутырева Степанида Афанасьевна?

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева Степанида Афанасьевна?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутырева ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close