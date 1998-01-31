Липецкий Валентин Федорович
Место рождения
Дата рождения18.07.1911 ст.
Дата смерти31.01.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1911 ст.
Образование
С ?.02.1929 по ?.06.1929
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Вяземский педагогический техникум
Образование
До ?.02.1929
Волочек, Волочковская волость, Сычевский уезд
7 классов школы
Работа или профессия
С ?.06.1929 по ?.11.1933
слесарь, артель "Новострой" / строительно-производственное товарищество "Медведь" союза промыслово-кооперативных строительных артелей "Промстройсоюз" (г. Ленинград, ул. Гоголя, 7)
Работа или профессия
С 1929 по 1930
ученик слесаря, слесарь-механик, слесарно-механические мастерские при строительно-производственном товариществе "Медведь" (г. Ленинград, ул. Гоголя, 7)
Образование
С 1930 по 1932
студент, Строительный техникум (Всесоюзный учебный комбинат промкооперации имени В.М. Молотова, г. Ленинград, Соляной переулок, 13)
Образование
С ?.02.1933 по ?.08.1933
студент, Строительный институт (Всесоюзный учебный комбинат промкооперации имени В.М. Молотова, г. Ленинград, Соляной переулок, 13)
Образование
С ?.08.1933 по ?.11.1933
учащийся, Райкомвуз Смольнинского района / Вечерняя совпартшкола (г. Ленинград, Фонтанка, 16)
Призыв на военную службу
?.11.1933
Смольнинский [районный] призывной пункт
Военная служба
С ?.11.1933 по ?.08.1934
Агалатово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
курсант учебного взвода отдельной электророты Ленинградского Военного Округа
Образование
С ?.08.1934 по ?.11.1937
курсант Ленинградской Объединённой Краснознамённой военно-инженерной школа имени Коминтерна / Ленинградского военно-инженерного училища имени А.А. Жданова
Получение воинского звания/чина
?.03.1936
сержант
Получение воинского звания/чина
?.03.1937
старший сержант
Получение воинского звания/чина
01.11.1937
лейтенант
Бракосочетание
Около ?.11.1937
Новое, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Военная служба
С ?.11.1937 по ?.07.1941
командир роты 3-го отдельного мото-понтонного мостового батальона [Усть-Сунгарийского укрепрайона] Особой Краснознамённой Дальневосточной Армии / Дальневосточного фронта
Рождение ребёнка
25.11.1938
Дочь: Липецкая Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Косиченко Зинаида Дмитриевна
Получение воинского звания/чина
?.03.1940
старший лейтенант
Рождение ребёнка
28.06.1941
Дочь: Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Косиченко Зинаида Дмитриевна
Военная служба
С ?.07.1941 по ?.09.1941
Чурки, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
командир 131-го лёгкого переправочного парка 15-й Армии Дальневосточного фронта
Военная служба
С ?.09.1941 по ?.11.1942
заместитель командира 24-го отдельного моторизированного понтонно-мостового батальона Дальневосточного фронта
Получение воинского звания/чина
?.08.1942
капитан
Образование
С ?.11.1942 по ?.01.1944
слушатель Военно-Инженерной Академии имени В.В. Куйбышева (Средне-Азиатский Военный Округ, Киргизская ССР, г. Фрунзе (Бишкек)
Военная служба
С ?.01.1944 по ?.03.1944
старший помощник начальника оперативного отделения 8-й понтонно-мостовой бригады Западного фронта
Военная служба
С ?.03.1944 по ?.04.1944
помощник начальника оперативного отдела Инженерных войск Западного фронта
Военная служба
С ?.04.1944 по ?.06.1944
заместитель командира 51-го отдельного мото-понтонно-мостового батальона по строевой части 39-й Армии Западного фронта
Военная служба
С ?.06.1944 по ?.06.1944
командир 51-го отдельного мото-понтонно-мостового батальона 45 стрелкового корпуса 5-й Армии 3-го Белорусского фронта
Военная награда
06.07.1944
орден Красного Знамени
Получение воинского звания/чина
?.08.1944
майор
Военная служба
С ?.09.1944 по 18.12.1945
командир 35-го отдельного понтонно-мостового батальона 3-й мото-понтонной бригады 1-й Армии Войска Польского (Прага - Рембертув, г. Варшава, Польша)
Военная служба
С ?.09.1944
в распоряжении начальника Инженерных войск Войска Польского
Военная награда
03.11.1944
медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
26.11.1944
орден Отечественной войны II степени
Военная награда
05.04.1945
орден Отечественной войны II степени
Военная служба
С 03.01.1946 по 20.11.1947
заместитель командира по строевой части 1-го мото-понтонного полка Войска Польского (г. Влоцлавек, Куярско-Поморское воеводство, Польша)
Получение воинского звания/чина
16.07.1946
подполковник (г. Влоцлавек, Куярско-Поморское воеводство, Польша)
Военная служба
С 20.11.1947 по 18.03.1952
командир 3-го мото-понтонного полка Войска Польского (г. Влоцлавек, Куярско-Поморское воеводство, Польша)
Военная награда
15.11.1950
орден Красной звезды
Получение воинского звания/чина
29.10.1951
полковник (г. Влоцлавек, Куярско-Поморское воеводство, Польша)
Военная служба
С 18.03.1952 по 29.09.1952
начальник инженерной службы 2-го механизированного корпуса Войска Польского (г. Вроцлав, Нижнесилезское воеводство, Польша)
Образование
С 29.09.1952 по ?.05.1953
слушатель курсов усовершенствования командного состава при Академии Генерального штаба Войска Польского (г. Варшава, Польша)
Работа или профессия
С ?.06.1953
пенсионер
Военная награда
06.04.1985
орден Отечественной войны II степени
Смерть
31.01.1998