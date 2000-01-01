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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10692Волочек, с. вл.при р. Днепре.4525127286Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
525. Волочек, погост, волостное правление, церковь православная, торжок 24 июля и 21 ноября.
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Волочек214128811830911601151231114
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
96ВолочекДеревня4531820Церковь, министерское училище, почтово-телеграфное отделение и при нем ссудосберегательная касса, ярмарки: 24 июля и 21 ноября, мелочная лав.