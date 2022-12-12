деревня Агалатово, деревня Агалатово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Агалатово

Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Санктпетербургский уезд
494Агалатово, д. вл.при колодцах.37¼881296336
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Санкт-Петербургский уезд, Бартемякская волость
8. Агалатова, деревня бывшая владельческая, при реке Охте, дворов 96, жителей 560, школа, 2 лавки, постоялый двор

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Санкт-Петербургский уезд, Вартемякская волость
Агалатово д. 374 стан883 участок23станция Вартемяки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район
15299Агалатоводеревня60°13'30°17'P-36-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Агалатовское сельское поселение
41612408101д Агалатоводеревня
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