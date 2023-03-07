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Кузьмина Неонила Кузьминична

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Место рождения

Осинки, Каменецкая волость, Бельский уезд

Дата рождения

16.10.1890 ст.

Дата смерти

?.11.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Осинки, Каменецкая волость, Бельский уезд
Бракосочетание
28.10.1909 ст.

Муж: Алипьев Федор Алипьевич

Тихоново, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1911 ст.

Сын: Липецкий Валентин Федорович

Отец ребёнка: Равич-Щербо Николай Иванович

Осинки, Каменецкая волость, Бельский уезд
Смерть
?.11.1949
Москва, город федерального значения Москва
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