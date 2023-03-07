Кузьмина Неонила Кузьминична
Место рождения
Дата рождения16.10.1890 ст.
Дата смерти?.11.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1909 ст.
Тихоново, Холм-Жирковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1911 ст.
Сын: Липецкий Валентин Федорович
Отец ребёнка: Равич-Щербо Николай Иванович
Смерть
?.11.1949
Москва, город федерального значения Москва